Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet davasında flaş gelişme! Mahkeme ilk kararı verdi

Eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanında bulunan Ömer Genç'le geçtiğimiz yıl Eylül ayında yol verme tartışması yüzünden Halil İbrahim Scholten'in ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açıldı.
Sezer Öztürk'ün "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama" "haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
28 YIL 1 AYA KADAR HAPİS
Diğer şüpheli Ömer Genç'in ise "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.