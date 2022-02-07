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    • Yaşam
    • 07.02.2022 18:36
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    • 07.02.2022 18:44
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    Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet davasında flaş gelişme! Mahkeme ilk kararı verdi

    Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının, 19 Eylül'de trafikte yol verme tartışması ile başlayıp cinayetle sonuçlanan kavgasında yeni gelişme. Mahkeme Sezer Öztürk ve Ömer Genç’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Sezer Öztürk’ün karıştığı cinayette flaş gelişme

    Eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanında bulunan Ömer Genç'le geçtiğimiz yıl Eylül ayında yol verme tartışması yüzünden Halil İbrahim Scholten'in ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açıldı.

    Sezer Öztürk'ün "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama" "haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    28 YIL 1 AYA KADAR HAPİS
    Diğer şüpheli Ömer Genç'in ise "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



        İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce önümüzdeki hafta ilk duruşması görülecek dava kapsamında tutuklu bulunan Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceği konusunda dosya heyet tarafından incelendi.



        TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
        Mahkeme heyeti suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin devam ediyor olduğunu ve işin önemine göre tutuklama tedbiri dışında uygulanacak adli kontrol güvenlik tedbirlerinin yetersiz kalacağını kaydederek sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



        AVUKATI DA İSTİFA ETTİ
        Öte yandan dosya kapsamında Sezer Öztürk'ün avukatının geçtiğimiz ay 'gördüğü lüzum gereği' istifa ettiği, Öztürk'ün kendisine yeni avukat tuttuğu öğrenildi. Sanıkların kendisini savunmak için bir talepte bulunup bulunmayacağının, bulunacaksa taleplerinin neler olduğunun sorularak tespit edilmesine de karar veren mahkeme, duruşma günü cezaevinden sanıkların duruşma salonuna getirilmesini kararlaştırdı. Mağdurların da duruşmaya katılması için bildirimde bulunan mahkeme, dosyanın tutuklu olması nedeniyle tanıkların zorla getirilmesine hükmetti.
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        Haberler Yaşam Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet davasında flaş gelişme! Mahkeme ilk kararı verdi
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