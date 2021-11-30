Trafikte dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk’ün öldürdüğü Halil İbrahim Scholten’in ailesi ilk kez konuştu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere iddiaya göre, kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten (24) hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.