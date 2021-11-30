Trafikte dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk’ün öldürdüğü Halil İbrahim Scholten’in ailesi ilk kez konuştu!
19 Eylül'de Sancaktepe'de dehşet saçan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sezer Öztürk, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı Halil İbrahim Scholten'e kurşun yağdırmış, hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Scholten'in acılı ailesi ilk kez konuştu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere iddiaya göre, kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten (24) hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Sezer Öztürk, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
"İKİ TANE ÇOCUK YETİM KALDI"
Öztürk'ün tutuklanmasının ardından, olayda hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'ın acılı ailesi konuştu. Scholten'in kuzeni Muhammet Genç, "Allah Halil İbrahim kardeşimizin annesine, babasına sabır versin. Sezer Öztürk geçtiğimiz Cumartesi günü yırt dışına kaçarken yakalandı. Sezer Öztürk'ün yakalanmasının bir hafta öncesinde olaya karışan üçüncü kişi Ömer Genç isimli bir şahıs teslim oldu.
Cinayeti kendisinin işlediğini iddia etti. Bizimkiler gidip Ömer Gencin olaya karıştığını teşhis ettiler. Devletimizden adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Kimler suçluysa cezasını almasını istiyoruz. Halil İbrahim'in iki tane yetimi kaldı. Allah kimsenin başına böyle olay vermesin. Gencecik birinin ölümü çok büyük bir acı" diye konuştu.