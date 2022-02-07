Büyükçekmece'de bulunan ceset! Murat Kartal'ın elleri ve ayakları halatla bağlanıp yüzüne sert ve delici bir cisimle vurulduğu tespit edildi

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal'ın, elleri ve ayakları halatla bağlandık sonra sert bir cisimle yüzü ezilerek öldürüldüğü ve toprağa gömüldüğü öğrenildi.
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde boş arazide cesedi bulunan Kartal'ın, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Baybaşin ailesi üyelerinden Öner Edip F.'yi 2015'te öldürmekten tutuklanıp 2022 tarihinde tahliye edildiği tespit edildi. Murat Kartal, tahliye edildikten sonra İstanbul'da 20 Ocak'tan bu yana da kayıp olarak arandığı anlaşıldı.
Kayıp başvurusu yapılan Kartal'ı polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un 20 Ocak 2021 tarihinde Maltepe'deki evinden kelepçe takarak bir otomobile bindirerek götürdükleri ve Şişli'de 2015 yılında öldürülen Ömer Edip F.'nın amcası Yavuz Y. ile yanındaki kişilere teslim edildiği belirlendi.