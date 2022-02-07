Büyükçekmece'de bulunan ceset! Murat Kartal'ın elleri ve ayakları halatla bağlanıp yüzüne sert ve delici bir cisimle vurulduğu tespit edildi





ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA BOŞ ARAZİYE GÖMÜLMÜŞ

20 Ocak'tan bu yana "kayıp" olarak aranan Murat Kartal'ın daha sonra buradan ilk olarak Beylikdüzü'ndeki bir adrese götürüldüğü, ardından da Büyükçekmece'deki boş araziye taşındığı anlaşıldı.