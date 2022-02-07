Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi





Şüphelilerin üzerlerine atılan suçların niteliği, görüntü inceleme ve telefon inceleme tutanagı içerikleri, şüphelilerin kullandığı çep telefonlarına ait baz sinyal bilgilerine ilişkin tespitler, delillerin tam toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması nedeniyle ifadelerinin alınmamış olması, tüm dosya kapsamındaki mevcut diğer deliller şüpgelilerin atılı şuçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, suçun katolog suçlardan olması ve adli kontol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirlerinin uygun, orantılı olacağı dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verildi.