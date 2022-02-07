Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, 27 Ocak gecesi, İstanbul Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda işlendi. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Cinayette kullanılan silah ise Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş vaziyette ele geçirildi.