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    • Yaşam
    • 07.02.2022 17:14
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    • 07.02.2022 17:15
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    Kayseri'de freni boşalan pikap parka daldı! Facia ucuz atlatıldı

    Son dakika haberi... Kayseri'de freni boşalarak sürücüsünün kontrolünden çıkan araç çocuk parkına daldı. Kaza sırasında parkta bulunan bir kadınla çocuk yaralandı.

    Freni boşalan pikap parka daldı! Facia ucuz atlatıldı

    Kayseri'nin Talas ilçesinde freni boşalan park halindeki aracın çocuk parkındaki kameriyeye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Vilayet Sokak'taki bir binanın önünde park halinde duran B.T'ye ait 38 AGF 595 plakalı pikap, freni boşalarak çocuk parkındaki kameriyeye çarptı. Bu sırada kameriyede oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen bir kadın ile çocuk yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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