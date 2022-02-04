Büyükçekmece'de günlerdir cesedi aranıyordu! Yapılan kazı çalışmaları sonuç verdi

Soruşturmada gözaltına alınan iki polis memuru ve Kartal'ı kendilerine getirmeleri için polis memurlarını azmettirdikleri öne sürülen 5 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında kayıp Murat Kartal'ın Büyükçekmece'deki bir arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine 2 Şubat'ta bölgede kazı ve arama çalışması başlatılmıştı.