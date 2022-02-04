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    • Yaşam
    • 04.02.2022 18:12
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    • 04.02.2022 18:20
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    Büyükçekmece'de günlerdir cesedi aranıyordu! Yapılan kazı çalışmaları sonuç verdi

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin arazide gömüldüğü iddiaları üzerine 2 Şubat tarihinde kazı çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan kazı çalışmaları sonuç vererek aranan kişinin cesedi bulundu.

    AA
    Günlerdir aranan kayıp ceset bulundu

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasında bir erkek cesedi bulundu.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan Murat Kartal'ın Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide gömüldüğü iddiası üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Şubat'ta başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

    Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede, yapılan kazı ve arama çalışmasında toprak altında bir erkeğe ait ceset bulunduğu öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?
        Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kayıp ihbarı bulunan Murat Kartal'ın 2015'te Ömer Fırat B'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığını belirlemişti.

        Bir gizli tanığın ifadesini değerlendiren ekipler, iki polis memurunun 20 Ocak'ta Maltepe'de Kartal'ı gözaltına aldığını tespit etmiş, yakalanan iki polis memuru, Kartal'ı emniyete götürmek yerine para karşılığı başka kişilere teslim ettiklerini itiraf etmişti.

        Soruşturmada gözaltına alınan iki polis memuru ve Kartal'ı kendilerine getirmeleri için polis memurlarını azmettirdikleri öne sürülen 5 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında kayıp Murat Kartal'ın Büyükçekmece'deki bir arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine 2 Şubat'ta bölgede kazı ve arama çalışması başlatılmıştı.
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