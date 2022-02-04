Büyükçekmece'de günlerdir cesedi aranıyordu! Yapılan kazı çalışmaları sonuç verdi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasında bir erkek cesedi bulundu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan Murat Kartal'ın Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide gömüldüğü iddiası üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Şubat'ta başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.
Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede, yapılan kazı ve arama çalışmasında toprak altında bir erkeğe ait ceset bulunduğu öğrenildi.