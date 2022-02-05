SON DAKİKA: İstanbul'da gizemli kazı! Büyükçekmece'deki esrarengiz kazıdan şok detaylar: Adam geberdi zaten boşver
Son dakika haberleri... İstanbul'daki gizemli kazıdan şok detaylar ortaya çıkıyor. 20 Ocak'tan bu yana kayıp Murat Kartal'ın "intikam cinayeti"ne kurban gittiği düşünülüyor. Şüphelilerden olan polis memuru Erdem Öntürk, olaydan 2 gün sonra Hasan Alagündüz isimli şüpheliyi arayıp Kartal'ın durumunu sordu. Alagündüz cevaben, "Telefonla konuşmayalım adam geberdi gitti zaten boşver" şeklinde cevap verdi.
İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları Sabah'ta yer aldı. 20 suç kaydı olan Kartal, 2015'te Baybaşin Ailesi'nin üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı öldürmekten tutuklandı ve 2022 yılında tahliye edildi.
Kartal'ın kaybolmasıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındı. Aralarında 2 polisin de olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada kimin neden tutuklandığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun şüphelileri tutuklamaya sevk ettiği yazıyla ortaya çıktı.
KARTAL'I ÖLDÜRÜLEN MÜTEAHHİT'İN AMCASINA TESLİM ETTİLER
Yazıdaki bilgilere göre soruşturma, Murat Kartal'ın annesi 21 Ocak 2022 günü oğlunun kaybolduğunu ve oğlunun nişanlısı Gökben'e "Gayrettepe'ye götürülüyorum" demesi üzerine emniyete 'kayıp' başvurusunda bulundu. Soruşturmaya jet hızıyla başlandı. HTS sinyalleri ve MOBESE kamera kayıtları incelendi.
Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş, 20 Ocak 2021 tarihinde Murat Kartal'ı Maltepe'den kendi araçlarına alarak bindirdi. Kartal, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim edildi.
KÖŞKTE KAN ÖRNEKLERİ VE AYAKKABISI BULUNDU
Teslim işleminde Murat Kartal'a zorla ve şiddet uygulanarak Yavuz Yavuztürk ve yanında bulunan isimlerin aracına bindirildi. Kartal'ın içerisinde bulunduğu araç Beylikdüzü'nde bir köşke götürüldü. Araçta soruşturmada gözaltına alınan ve serbest bırakılan DSP 21. Dönem DSP Milletvekili Abdülsamet Turgut'ta bulunuyordu.