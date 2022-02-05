SON DAKİKA: İstanbul’da gizemli kazı! Büyükçekmece’deki esrarengiz kazıdan şok detaylar: Adam geberdi zaten boşver

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları Sabah'ta yer aldı. 20 suç kaydı olan Kartal, 2015'te Baybaşin Ailesi'nin üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı öldürmekten tutuklandı ve 2022 yılında tahliye edildi.