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    Büyükçekmece'deki sır kazı aydınlandı! Beylikdüzü'ndeki infaz köşkü...

    Büyükçekmece'de 4 gün süren kazının ardından Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olan Murat Kartal’ın cesedine ulaşıldı. Zanlının Beylikdüzü'ndeki bir köşkte öldürüldüğü ve elleri kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıktı.

    İnfaz köşkü

    Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memurları Erdem Ö. ve Fatih E., 20 Ocak'ta Maltepe'de 2015 yılında öldürülen Edip Fırat'ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Murat Kartal'ı gözaltına aldı.

    İddiaya göre polisler, Kartal'ı emniyete götürmek yerine Şişli'de buluştukları uyuşturucu iddiaları ile sık sık gündeme gelen Baybaşin ailesine para karşılığı teslim etti. Kartal'ın kayıp başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, Murat Kartal'ı kaçıran Baybaşin ailesine mensup kişilerin telefonlarının Büyükçekmece'deki boş arazi çevresinde sinyal verdiğini tespit etti.

    Beylikdüzü'ndeki bir köşkte öldürüldüğü iddia edilen cinayet zanlısının cesedi, 4 gün sonunda elleri kelepçeli olarak toprak altından çıkartıldı.

    Zanlılardan iki polis ile birlikte Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk, Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen ve Hasan Alagündüz tutuklanırken, DSP'li eski milletvekili Abdülsamet T. ve Tahsin C. ise serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Büyükçekmece'deki sır kazı aydınlandı! Beylikdüzü'ndeki infaz köşkü...
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