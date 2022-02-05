Büyükçekmece'deki sır kazı aydınlandı! Beylikdüzü'ndeki infaz köşkü...

İddiaya göre polisler, Kartal'ı emniyete götürmek yerine Şişli'de buluştukları uyuşturucu iddiaları ile sık sık gündeme gelen Baybaşin ailesine para karşılığı teslim etti. Kartal'ın kayıp başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, Murat Kartal'ı kaçıran Baybaşin ailesine mensup kişilerin telefonlarının Büyükçekmece'deki boş arazi çevresinde sinyal verdiğini tespit etti.