Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendi mekanında katledildi! Katillerin ifadesi kan dondurdu

Türkiye'yi sarsan cinayet 27 Ocak gecesi İstanbul Yeşilköy'de meydana geldi. Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu can verdi. Cinayetin, 65 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden işlendiği iddia edildi! Tetiği çekenlerin Drej Ali'nin yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak olduğu belirlendi. Polisin yaptığı eş zamanlı operasyonlar ile 11 şüpheli enselendi. Kamera kayıtları da saniye saniye incelendi. Görüntülerde Kadir-Ali Yasak'ın Mahmutyazıcıoğlu'nu kazağından tutarak yerlerde sürüklemesi ve mekanın dışına taşımaya çalışması dikkat çekti. Sorguları süren Yasak kardeşler, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve müvekkili Suphi Malgaz ile geçen aralık ayında görüştüklerini kabul etti. Bu görüşmede anlaşamamaları üzerine saldırıyı planladıklarını itiraf etti. İki kardeş, genç işadamını vurduktan sonra neden mekanda sürükledikleriyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı...

EK GÖZALTI KARARI

İstanbul polisi, kan donduran cinayette şüphelileri bir bir enseledi. Olayla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Savcılık, zanlılar için ek gözaltı süresi istedi. İnfaz timinin, Salı günü mahkemeye çıkması bekleniyor.

40'INI GÖREMEZ!

Sunucu Ece Erken, eşinin ölümüyle yıkıldı. En yakın arkadaşı Seren Serengil, son durumunu şöyle anlattı: Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlaçları altı tane birden içiyor. Çok kötü.