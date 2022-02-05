Ümraniye'de cezaevinde yangın! (Yaşam haberleri)

İstanbul'da Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı. Yangın adli hükümlülerin kaldığı koğuşta meydana gelirken, 21 kişi dumandan etkilendi. E tipi cezaevindeki hükümlüler, T tipi cezaevine nakledildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, tutuklu ve hükümlü yakınları cezaevine akın etti.

YİNE MAGANDA KURŞUNU

İstanbul Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişinin silahından çıkan kurşun sokağa çöp atmaya çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel'in boynuna isabet ederek ağır yaralanmasına neden oldu. Olay sonrasında kaçan şüpheli Özkan Şenel, kendisini 2 kilometre boyunca kovalayan Dilan'ın yakınları tarafından yakalandıktan sonra darp edildi. Şüpheliyi linç edilmekten havaya ateş açan polis kurtardı.

MUCİZE SMANI!

Yüreklere işleyen haberin kahramanı Arzu Şahin'di. İstanbul'da yaşayan Arzu Şahin (25), daha 7 yaşındayken SMA hastası olduğunu öğrendi. İşte tam o gün, bu hastalığa çare bulacağına söz verdi! Zamanla yürümekte güçlük çekse de hayallerinden vazgeçmedi. Kas kaybını önlemek için fizik tedavi ve fizyoterapiye yöneldi. Ardından Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne tam burslu girdi. Üniversiteye devam ederken SMA tedavisinde kullanılan Spinoza isimli ilacın SGK kapsamına girdi. İlaç tedavisine ilk kez 21 yaşında başlayan Ayça, bir yandan da okuluna devam etti. Yüksek lisansını da nörobilim alanında bitirdi. Doktoraya da kabul edildi. Herkese şu mesajı verdi: SMA artık sadece hastalığım değil, tez konum. Dezavantajlardan, avantaj oluşturuyorum. Bu dünyaya nadir bir hastalıkla geldiysem, nadir kelimesinin hakkını vermeliyim.

KARDEŞİ DE ONUN İZİNDE

Ayça'nın kardeşi Burak Can Şahin de 21 aylıkken SMA'ya yakalandı. İlaç tedavisine devam eden Burak Can, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni tam burslu kazandı.

14 AYDIR POZİTİF

İstanbul Sarıyer'de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, 2020'de COVİD-19'a yakalandı. O günden beri tam 78 kez test yaptırdı. Hepsi de pozitif çıktı! Aylardır karantinada olan Kayasan, isyan bayrağını açtı: Doktorların dediğine göre COVID-19 kalıntıları hala vücudumdaymış! Aileme sarılamıyorum. Kimseyle görüşemiyorum. Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı..

SON BESTE

Perküsyon sanatçısı Beste Gürkey, İngiltere'de başvurduğu 4 konservatuvarın sınavına girdi. Hepsine kabul edildi. Genç müzisyen, dünyaca ünlü ve prestijli Londra Royal College of Music'i tercih etti.

KRALiÇE'NiN FENDi

ABD'nin kripto kraliçesi Meltem Demirörs, kayak kıyafetiyle gündemi belirledi. 110 bin TL'lik Fendi tulumuna gelen eleştiriye cevap verdi: Prada'nın kayak tulumu da olsa giyerdim!

ATM ÇETESİ

İstanbul ve Çorum polisi işbirliği yaptı. ATM'lere sahte dolar yükleyip TL çeken çete yakalandı.

BİR TALİHLİYE 482 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 482 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 304'er lira, 8 bilenler 271'er lira, 7 bilenler 51'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.