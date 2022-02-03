Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi hakkında yeni açıklama! Seren Serengil'den Ece Erken isyanı: Eteğimdeki taşları dökmek istiyorum
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoran'ında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Türkiye'yi sarsan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde her gün yeni bir bilgi çıkarken Ece Erken'in en yakın arkadaşlarından Seren Serengil canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü. Seren Serengil, "Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum" diyerek isyan etti.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi.
Cenazeye, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, babası Akif Mahmut, annesi Hacer, ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Kocadereli'nin yanı sıra, Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile vatandaşlar katıldı.