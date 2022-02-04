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Haberler Magazin Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti

Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti

Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti! Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşi cinayete kurban giden Erken, günler sonra ilk kez görüntüledi. Konuşmakta ve yürümekte zorlandığı görülen ünlü sunucu, "Sadece katiller yakalansın, cezalarını çeksinler" ifadelerini kullandı. Ece Erken'in üzerindeki 'mont' detayı ise yürek sızlattı.

04.02.2022 10:59 - Son Güncelleme: 04.02.2022 11:07
Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti

Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti...

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Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti

"ACIMIZ BÜYÜK"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

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