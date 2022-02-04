Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti
Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti! Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşi cinayete kurban giden Erken, günler sonra ilk kez görüntüledi. Konuşmakta ve yürümekte zorlandığı görülen ünlü sunucu, "Sadece katiller yakalansın, cezalarını çeksinler" ifadelerini kullandı. Ece Erken'in üzerindeki 'mont' detayı ise yürek sızlattı.
04.02.2022 10:59
- Son Güncelleme: 04.02.2022 11:07
Ece Erken ilk kez görüntülendi o detay yürek sızlattı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle dünyası yıkılan Ece kahretti...
"ACIMIZ BÜYÜK"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.