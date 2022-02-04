Seren Serengil'den korkutan Ece Erken açıklaması! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katletmişlerdi..."Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"

"DOKTORLAR SÖYLÜYOR..."

Daha önce çok fazla ilaç içtiğini ve doktorun Erken'i uyardığını dile getiren Seren Serengil yeni açıklamasında ise şunları söyledi:

"Allah sabrını verecek yapılacak bir şey yok. Ece biraz oğlunu alıp evden uzaklaşmalı. O evde anıları var. Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor. Annesi kıyameti kopartıyor. Çok zor ve kötü vaziyette" dedi.