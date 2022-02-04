Seren Serengil'den korkutan Ece Erken açıklaması! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katletmişlerdi..."Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"
Seren Serengil'den korkutan Ece Erken açıklaması! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katledilmesi üzerine Ece Erken zor günler yaşıyor, yakın arkadaşı Seren Serengil, ise Ece'yi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Açıklamaları ile dikkat çeken Serengil, bu kez korkutan cümleler kurdu. Ece Erken'in öldürülen kocasının ardından sık sık açıklama yapan Seren Serengil, Erken hakkında "Kocasının 40'ını göremeyebilir" iddiasında bulundu. İşte detaylar...
"KOCASININ 40'INI ÇIKARAMAYABİLİR"
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katletmişlerdi... Seren Serengil'den korkutan Ece Erken açıklaması!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yedisi için Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okutan Ece Erken ayakta durmakta zorlandı. Mevlitte Ece Erken'i Seren Serengil yalnız bırakmadı. Söylemezsem Olmaz yayınında sık sık Erken'in durumuyla ilgili açıklamalar yapan Serengil yeni iddialarda bulundu.
"DOKTORLAR SÖYLÜYOR..."
Daha önce çok fazla ilaç içtiğini ve doktorun Erken'i uyardığını dile getiren Seren Serengil yeni açıklamasında ise şunları söyledi:
"Allah sabrını verecek yapılacak bir şey yok. Ece biraz oğlunu alıp evden uzaklaşmalı. O evde anıları var. Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor. Annesi kıyameti kopartıyor. Çok zor ve kötü vaziyette" dedi.
"ZİNAYI AŞK DİYE MEŞRULAŞTIRIYORSUN"
Ece Erken'i savunan Nihat Doğan önceki gün Seren Serengil'e sarf ettiği cümlelerle şoke etmişti.
Nihat Doğan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine dair Ece Erken'i hedef almış ve "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de..." diyerek sert ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamalardan sonra Seren Serengil ise Ece Erken'i savunarak "Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur" dedi. Bu ifadeler ise Nihat Doğan'ı çileden çıkardı.