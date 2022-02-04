Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren katillerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık
Türkiye, Ece Erken'in eşi Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesini konuşuyor. Cinayetle ilgili 12 kişi gözaltına alınırken ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Saldırıyı Ali Yasak ve Kadir Yasak kardeşlerin planlandığı ifadelerde yer alırken "Yaralayıp yolda bırakacaktık. Olay kontrolden çıktı" itirafı geldi.
04.02.2022 09:06
- Son Güncelleme: 04.02.2022 09:06
Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.
Sorguları devam eden cinayetin tetikçisi Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti.