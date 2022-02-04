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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren katillerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Türkiye, Ece Erken'in eşi Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesini konuşuyor. Cinayetle ilgili 12 kişi gözaltına alınırken ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Saldırıyı Ali Yasak ve Kadir Yasak kardeşlerin planlandığı ifadelerde yer alırken "Yaralayıp yolda bırakacaktık. Olay kontrolden çıktı" itirafı geldi.

04.02.2022 09:06 - Son Güncelleme: 04.02.2022 09:06
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren katillerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren katillerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Sorguları devam eden cinayetin tetikçisi Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren katillerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren katillerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

'YARALAYIP YOLDA BIRAKACAKTIK'
Milliyet'te yer alan habere göre, Zanlıların Mahmutyazıcıoğlu'nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı" şeklinde cevap verdikleri öğrenildi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren katillerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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