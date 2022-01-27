Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı! Dehşet verici anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de gece yarısı silahla vurularak hayatını kaybetti. Kan donduran olaya ilişkin incelemeler devam ederken Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulduğı ana ilişkin görüntü ortaya çıktı.
27.01.2022 20:30
- Son Güncelleme: 27.01.2022 20:59
Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı.
Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü vuruldu.