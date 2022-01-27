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Haberler Yaşam Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı! Dehşet verici anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı! Dehşet verici anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de gece yarısı silahla vurularak hayatını kaybetti. Kan donduran olaya ilişkin incelemeler devam ederken Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulduğı ana ilişkin görüntü ortaya çıktı.

27.01.2022 20:30 - Son Güncelleme: 27.01.2022 20:59
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı! Dehşet verici anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı! Dehşet verici anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü vuruldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı! Dehşet verici anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı! Dehşet verici anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde görüntüler çıktı! Dehşet verici anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kendisiyle birlikte yaralanan şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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