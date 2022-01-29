Ateş Filo için özel tasarlanan HÜRKUŞ’lar ilk kez görüntülendi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlar ile üretilen HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. HÜRKUŞ HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek.
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yer alan 135'nci Filo yani Ateş Filo'da konuşlanacak olan HÜRKUŞ'lar Filo'nun istekleri doğrultusunda tasarlandı. Ateş Filo'ya teslim edilmek üzere gün sayan HÜRKUŞ'ları ilk kez görüntüledi. Öte yandan, HÜRKUŞ HYEU'nun, düşük kullanım maliyet ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.
HÜRKUŞ'un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak HÜRKUŞ HYEU ile Elektro-Optik / Infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek. Öte yandan, çok kuvvetli ve 1600 beygirlik güç üretebilen turboprop bir motora da sahip olan HÜRKUŞ HYEU bu sayede akrobatik ve çevik bir uçak olarak da biliniyor. İlk olarak Anadolu Ankası-21 Tatbikatı'nda görücüye çıkan HÜRKUŞ HYEU, nefes kesen akrobatik hareketleri ile uzmanlardan tam not almıştı.
"HÜRKUŞ ASLINDA BİR UÇAK İLESİ"
HÜRKUŞ'un ilk projesinin ortaya çıkmasından bugüne kadar tüm süreçte yer aldığını belirten Türk Havacılık Uzay Sanayii Uçak Genel Müdür Yardımcısı ve Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, yaptığı açıklamada, "HÜRKUŞ uçağımızın macerası 2006 yılında başladı. HÜRKUŞ aslında bir uçak ilesi. HÜRKUŞ A projemiz ile başladı. 2006 yılında sıfırdan, aerodinamiğini, yapısını, sistemlerini, kısaca her şeyini kendimizin tasarladığı bir proje olarak yürürlüğe girdi. HÜRKUŞ A projemizin özelliği analog kokpite sahip olması ve Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi EASA'dan 'Tip Sertifikası' almış olması. Bu önemli bir değer bizim için.