Otomobil alacaklar dikkat: 214 bin TL'ye otomobil aldı polisin telefonuyla şok yaşadı!

"HER TÜRLÜ YASAL YOLLARA MÜRACAATIMIZI YAPACAĞIZ"

Avukat Boybey Çelik, "Öncelikle dosyayla ilgili henüz tamamlanmış bir soruşturma bulunmamakta. Emniyet müdürlüğünce Gaziantep'te devam eden bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturma kapsamında araç burada olduğu için buraya yazılan bir talimat sonucu araç müvekkilimden alınarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de change olup olmadığına dair tespit var. Biz sadece aracı teslim ettik ama olayla ilgili olarak daha detaylı anlamda açılmış dava söz konusu değil. Henüz soruşturma aşamasında olduğu için biz soruşturmanın biraz daha olgunlaşmasını bekliyoruz. Dolayıyla burada müvekkilimin mağduriyeti söz konusu. Biz bununla ilgili olarak da her türlü yasal yollara müracaatımızı yapacağız" ifadelerine yer verdi.

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