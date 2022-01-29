Otomobil alacaklar dikkat: 214 bin TL'ye otomobil aldı polisin telefonuyla şok yaşadı!

İstanbul'da otel işletmeciliği yapan Beyhan Kılıçaslan, geçen nisan ayında arkadaşı ile birlikte Ordu'ya gitti. Dönüş hazırlığı yaptıkları sırada, Ordu Ünye'de ekspertiz olan arkadaşının dükkanına gelen Ş.V. aracını satmak istediğini belirtti. Babasına otomobil almak isteyen Kılıçaslan, 214 bin TL'ye anlaşıp Hyundai marka aracı satın aldı.
Ekspertiz ve sigorta kayıtlarından olumlu sonuç alan araç İstanbul'a geldikten 10 ay sonra, polisten gelen telefon ile çalıntı şüphesi olduğu gerekçesiyle incelemeye alındı. Detaylı hasar ve ekspertiz incelemesi için cebinden 2 bin TL veren Beyhan Kılıçaslan, aracının çalıntı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Satın aldığı araca muayene ve sigorta yaptıran Kılıçaslan, aynı zamanda Hakkari'de yanan başka bir aracın şase ve motor numarasının satın aldığı araca monte edildiğini öğrendi. Satın alıp 10 ay kullandığı aracının change oluğunu öğrenen Kılıçaslan'ın aracına tedbir konuldu.
Beyhan Kılıçaslan, "Ordu'ya gezmeye gittim bir arkadaşım ile birlikte. Orada arkadaşımın ekspertiz dükkanı vardı oraya gelen bir araçtı. Aracı satıyoruz almak ister misiniz diye teklif ettiler. Biz de babama araba bakıyorduk, aracı alalım dedik. O dükkanda ekspertizini yaptırdık. Sonra notere gidip satışını aldık. Hasar kayıt sorgularını atmıştık onun öncesinde. Herkes nasıl araç alıyorsa ben de o şekilde araç aldım. İstanbul'a gelince aracı babamın üzerine yaptırdım, plakasını değiştirdim, kasko ve sigortası da yapıldı.