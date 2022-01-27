Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.01.2022 18:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 18:24
    ABONE OL

    Son dakika: Ataşehir'de Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar

    Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir'de avukat Başak Cengiz akşam saatlerinde Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırısına uğramıştı. Vücuduna aldığı kılıç darbeleriyle hayatını kaybeden Cengiz'in mahkemesinde ilk karar çıktı.

    Başak Cengiz öldürülmesinde ilk karar

    Son dakika haberi...Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildikten sonra ilk kararlar da oluşturulmaya başlandı.

    TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK KASTEN ÖLDÜRME


    Yargılamayı 28 Şubat günü yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', olaya müdahale etmeye çalışan bir mağdur Kaan Ağca'yı 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından iddianame düzenlenen Can Göktuğ Boz'un tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceğini inceledi.

        İLK KARAR ÇIKTI


        Yaptığı ilk inceleme sonucunda heyet dosya kapsamı, suçların niteliği ve kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut delillerin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin olgusal olarak yetersiz kalacağını belirtti.

        Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

            TEDAVİ EVRAKLARI DA ULAŞTI
            Ayrıca Can Göktuğ Boz'un yargılandığı suçlar nedeniyle zorunlu müdafinin Baro tarafından atandığını ancak sanığın kendisine özel avukat tutması nedeniyle Baro'dan görevlendirilen avukatın görevinin bittiğinin anlaşıldığını ve görevlendirme iptalinin İstanbul Barosu Başkanlığı'na bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

            Öte yandan mahkemeye sanığın eski tarihlerde psikolojik tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evrakları da ulaştı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başak Cengiz öldürülmesinde ilk karar
            Haberler Yaşam Son dakika: Ataşehir'de Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar
                SON DAKİKA