Son dakika: Ataşehir'de Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar

TEDAVİ EVRAKLARI DA ULAŞTI

Ayrıca Can Göktuğ Boz'un yargılandığı suçlar nedeniyle zorunlu müdafinin Baro tarafından atandığını ancak sanığın kendisine özel avukat tutması nedeniyle Baro'dan görevlendirilen avukatın görevinin bittiğinin anlaşıldığını ve görevlendirme iptalinin İstanbul Barosu Başkanlığı'na bilgi verilmesi kararlaştırıldı.