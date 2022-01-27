Son dakika: Ataşehir'de Başak Cengiz samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti! Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar

Son dakika haberi...Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildikten sonra ilk kararlar da oluşturulmaya başlandı.
TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK KASTEN ÖLDÜRME
Yargılamayı 28 Şubat günü yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', olaya müdahale etmeye çalışan bir mağdur Kaan Ağca'yı 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından iddianame düzenlenen Can Göktuğ Boz'un tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceğini inceledi.