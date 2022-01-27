Doktor Zeynep Erdoğan vahşice öldürüldü! Oğlu o korkunç anları anlattı: Beni bağladı annemi uyurken...

''ANNEMİ UYKUDAYKEN ÖLDÜRDÜ''

Sürekli, 'Annenin çantası nerede' diye soruyordu. 'Hata yaptın babana gidecektin, seni de öldüreceğim' diye beni tehdit ediyordu. 'Canımı yakma' dedikçe ellerimdeki ipleri sıkarak canımı yakıyordu. Gece hiç ses duymadım. Boğuşma olsaydı ses duyardım. Annemi kesinlikle uyurken öldürdü. Çünkü annem kendisini koruyabilecek kadar güçlü bir kadındı" dedi.