Doktor Zeynep Erdoğan vahşice öldürüldü! Oğlu o korkunç anları anlattı: Beni bağladı annemi uyurken...

Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı 9 Mayıs 2021'de Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü. Erdoğan, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi.
Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Erdoğan hakkında 'eşi kasten öldürmek', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama suçlarından' ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'HAKARET ETTİĞİ İÇİN KENDİMİ KAYBEDİP ÖLDÜRDÜM''
Ankara 31'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Mehmet Erdoğan, olay günü evde bulunan Zeynep Erdoğan'ın ilk eşinden olan oğlu A.A., kadının annesi Songül, babası Atilla Öğretici, yakınları ile taraf avukatları katıldı. İddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmasını yapan sanık Mehmet Erdoğan, internetten tanıştıktan 3 ay sonra evlendiklerini, belli bir süre sonra ekonomik nedenlerle aralarında sorun çıktığını belirterek, "Olay günü, 'seni bırakacağım, senden daha iyi birini buldum' dedi. Odasına çıktıktan sonra yanına gidip beni aldatıp aldatmadığını sordum. Aldattığını söyleyip hakaretlerine devam edince kendimi kaybederek öldürdüm" dedi.