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    • Yaşam
    • 27.01.2022 18:43
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    • 27.01.2022 18:51
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    Son dakika: Karadeniz'de heyelan! Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı

    Son dakika haberi... Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

    Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

    Son dakika haberi... Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

    Ayrıntılar gelecek...

    BİR HEYELAN DA ZONGULDAK-İSTANBUL KARA YOLUNDA
    Yine bugün Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı.

    Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi.

    Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu. Düşen kaya ve toprak parçalarının zarar verdiği kamyonda bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.

    Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Karadeniz'de heyelan! Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı
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