Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığı hakkında mahkemeden flaş karar!

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR
Mahkeme, ceza miktarını, dosyadaki delilleri, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut delillerin bulunmasını gerekçe gösterdi.
Mahkeme, sanığın akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara nokta koyacak bir adım attı.
HASTANEDEN EVRAKLAR İSTENDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için Boz'un tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının istenmesine karar verildi.