Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığı hakkında mahkemeden flaş karar!



HASTANEDEN EVRAKLAR İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için Boz'un tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının istenmesine karar verildi.