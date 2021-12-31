Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi konuştu: Kızımın davası Başkan Erdoğan'a emanet!

İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un (27) samuray kılıcı ile vahşice katlettiği genç mimar Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Boz 25 Şubat'ta hâkim karşısına çıkacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'A EMANET
Öte yandan iddianamenin kabul edilmesinin ardından anne Beyhan Cengiz, açıklamalarda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, kızının davasını Başkan Erdoğan'a emanet ettiğini belirten Cengiz, "Davamız emin ellerde, en başta da söyledim benim adalete olan inancım tam. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere bu süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.
İşte anne Beyhan Cengiz'in açıklamaları:
Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Evladımın en büyük isteği kadın cinayetlerinin son bulmasıydı. Onun için verilecek karar bu açıdan da çok önemli.
Bir anne olarak ilk başta Başak Cengiz herkesin evine girsin, kiminin evladı, kiminin gelini, torunu olsun dedim. Kızımı herkesin evine evlat olarak gönderdim. Hakimin de bunu göz önünde tutarak bir karar vermesini istiyorum. Cumhurbaşkanımıza da bu olayı emanetimi bıraktım.