Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi konuştu: Kızımın davası Başkan Erdoğan'a emanet!





İşte anne Beyhan Cengiz'in açıklamaları:



Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Evladımın en büyük isteği kadın cinayetlerinin son bulmasıydı. Onun için verilecek karar bu açıdan da çok önemli.



Bir anne olarak ilk başta Başak Cengiz herkesin evine girsin, kiminin evladı, kiminin gelini, torunu olsun dedim. Kızımı herkesin evine evlat olarak gönderdim. Hakimin de bunu göz önünde tutarak bir karar vermesini istiyorum. Cumhurbaşkanımıza da bu olayı emanetimi bıraktım.