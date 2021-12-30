Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak. Sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın gönderdiği iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 25 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.
Sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
"YAKLAŞMA, SANA DA SAPLARIM"
Sabah'ın haberine göre, dosyada 'mağdur' sıfatıyla yer alan tanık Kaan Ağca, spor salonuna gitmek için yürüdüğü sırada bir kadın çığlığı duyduğunu belirterek, "Sese doğru koştum. Elinde kılıç olan bir erkeğin yerde yatan kadına kılıcı sokup çıkardığını gördüm. Bana, 'yaklaşma sana da saplarım' dedi" şeklinde ifade verdi. İddianamede, "maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü." görüşüne yer verildi.