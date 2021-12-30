Vav TV İzle
Haberler Güncel Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak. Sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

30.12.2021 10:33 - Son Güncelleme: 30.12.2021 10:51
Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın gönderdiği iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 25 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

Sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

En az olay kadar can acıtıcı tanık detayı, Boz'un akıl hastalığı tartışmaları ve savcılığın kritik tespiti gibi birçok önemli detay vahşetin iddianamesinde yer aldı.

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

"YAKLAŞMA, SANA DA SAPLARIM"

Sabah'ın haberine göre, dosyada 'mağdur' sıfatıyla yer alan tanık Kaan Ağca, spor salonuna gitmek için yürüdüğü sırada bir kadın çığlığı duyduğunu belirterek, "Sese doğru koştum. Elinde kılıç olan bir erkeğin yerde yatan kadına kılıcı sokup çıkardığını gördüm. Bana, 'yaklaşma sana da saplarım' dedi" şeklinde ifade verdi. İddianamede, "maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü." görüşüne yer verildi.

SON DAKİKA