Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz iddianamesi kabul edildi

"YAKLAŞMA, SANA DA SAPLARIM"

Sabah'ın haberine göre, dosyada 'mağdur' sıfatıyla yer alan tanık Kaan Ağca, spor salonuna gitmek için yürüdüğü sırada bir kadın çığlığı duyduğunu belirterek, "Sese doğru koştum. Elinde kılıç olan bir erkeğin yerde yatan kadına kılıcı sokup çıkardığını gördüm. Bana, 'yaklaşma sana da saplarım' dedi" şeklinde ifade verdi. İddianamede, "maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü." görüşüne yer verildi.