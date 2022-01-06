Trafik kazası ile hayatını kaybeden İrem'den ağlatan vasiyet

Trabzon'un Yomra ilçesinde 9 gün önce yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut olan 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu'nun, böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğünden organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Nuray Keleşoğlu da, "Kızım bana 'Babam da böbrek hastası. ya ona da lazım olursa, başkalarında ararsa. Böyle ihtiyaçlar oluyor, kararımı verdim' demişti. Ben de 'sen bilirsin kızım' dedim. İrem çok özel bir çocuktu" dedi.

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