Başıboş pitbull köpeğine camide operasyon

SATIŞI DA REKLAMI DA YAPAN YANDI



Satışını ve reklamını yapanlara 11 bin lira, sokağa terk edenlere 30 bin lira cezai yaptırımı bulunan Pitbull cinsi köpek daha sonra bir caminin abdest alma şadırvanına girdi. Saldırgan köpeği görenler hemen polis ve belediyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler Pitbull cinsi köpeği yakalayarak götürdü.