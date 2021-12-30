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    • Yaşam
    • 30.12.2021 09:13
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    • 30.12.2021 09:13
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    Başıboş pitbull köpeğine camide operasyon

    4 yaşındaki Asiye'nin yüzünü parçalayan pitbull vahşeti konuşulurken, ağır cezai yaptırımlardan korkan sahipleri de onları birer birer terk etmeğe başladı. Bursa'da başıboş halde dolaşırken bir kediyi parçalayıp cami şadırvanına sığınan Pitbull cinsi köpek ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

    Başıboş pitbull köpeğine camide operasyon

    Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta başı boş şekilde dolaşan Pitbull cinsi köpek gözüne kestirdiği bir kediyi parçaladı.

    SATIŞI DA REKLAMI DA YAPAN YANDI

    Satışını ve reklamını yapanlara 11 bin lira, sokağa terk edenlere 30 bin lira cezai yaptırımı bulunan Pitbull cinsi köpek daha sonra bir caminin abdest alma şadırvanına girdi. Saldırgan köpeği görenler hemen polis ve belediyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler Pitbull cinsi köpeği yakalayarak götürdü.

    İZİN VERİLMİYOR

    Polis ve belediye ekipleri Pitbull cinsi köpeklerin sokakta dolaştırılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini, bu kişilere cezai yaptırım uygulanacağını ifade ettiler.

        ASİYE'NİN YÜZÜNÜ PARÇALADI

        Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş servise alındı.

        DURUMU İYİ

        Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.
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