Başıboş pitbull köpeğine camide operasyon

SATIŞI DA REKLAMI DA YAPAN YANDI
Satışını ve reklamını yapanlara 11 bin lira, sokağa terk edenlere 30 bin lira cezai yaptırımı bulunan Pitbull cinsi köpek daha sonra bir caminin abdest alma şadırvanına girdi. Saldırgan köpeği görenler hemen polis ve belediyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler Pitbull cinsi köpeği yakalayarak götürdü.
İZİN VERİLMİYOR
Polis ve belediye ekipleri Pitbull cinsi köpeklerin sokakta dolaştırılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini, bu kişilere cezai yaptırım uygulanacağını ifade ettiler.