CHP'li belediyelerin anlamsız sokak köpekleri kampanyalarına sosyal medyadan tepki
Gaziantep'teki Asiye'nin pitbull saldırısına uğramasının ardından sokak köpeklerine yönelik genelgeye ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına karşı çıkan yine CHP oldu. Onlarca çocuğun sokakta köpekler tarafından saldırıya uğramasına umursamayan CHP'li belediyeler sokak köpeklerinin toplanıp barınağa götürülmesine karşı çıktı. CHP'lilerin açtığı "SokakHayvanlarıSahipsizDeğil hastagine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
28.12.2021 14:26
- Son Güncelleme: 28.12.2021 14:26
Ancak Gaziantep'te pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu, bardağı taşıran son damla oldu.