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Haberler Güncel CHP'li belediyelerin anlamsız sokak köpekleri kampanyalarına sosyal medyadan tepki

CHP'li belediyelerin anlamsız sokak köpekleri kampanyalarına sosyal medyadan tepki

Gaziantep'teki Asiye'nin pitbull saldırısına uğramasının ardından sokak köpeklerine yönelik genelgeye ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına karşı çıkan yine CHP oldu. Onlarca çocuğun sokakta köpekler tarafından saldırıya uğramasına umursamayan CHP'li belediyeler sokak köpeklerinin toplanıp barınağa götürülmesine karşı çıktı. CHP'lilerin açtığı "SokakHayvanlarıSahipsizDeğil hastagine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

28.12.2021 14:26 - Son Güncelleme: 28.12.2021 14:26
CHP’li belediyelerin anlamsız sokak köpekleri kampanyalarına sosyal medyadan tepki

Son dönemde artan sokak köpeklerinin terörü kamuoyunun ana gündemini oluşturdu.

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CHP’li belediyelerin anlamsız sokak köpekleri kampanyalarına sosyal medyadan tepki

Birçok vatandaş köpeklerin toplanmasını talep ederken belediyelerden bugüne kadar herhangi bir adım gelmedi.

CHP’li belediyelerin anlamsız sokak köpekleri kampanyalarına sosyal medyadan tepki

Ancak Gaziantep'te pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu, bardağı taşıran son damla oldu.

CHP’li belediyelerin anlamsız sokak köpekleri kampanyalarına sosyal medyadan tepki

Saldırı anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırken
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediyelere köpekleri barınaklara toplayın talimatı verip çağrıda bulundu.

CHP’li belediyelerin anlamsız sokak köpekleri kampanyalarına sosyal medyadan tepki

CHP'Lİ BELEDİYELER KARŞI ÇIKTI
Bu çağrı AK Parti belediyelerde karşılık bulurken CHP'li belediyeler karşı çıktı.

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