Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Saldırıya uğrayan talihsiz adam konuştu: "Kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü"
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Mithatpaşa Mahallesi'nde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Ufuk Göçmen yaralandı. Vücudunun her yerinin yaralandığını söyleyen talihsiz adam, "Ben bu köpeğe ne şekilde müdahale etsem, vurunca daha beter saldırıyor. 14 yerimden ısırdı" ifadelerini kullandı.
01.01.2022 17:50
- Son Güncelleme: 01.01.2022 18:24
Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'nin ardından Gaziantep'te ikinci bir pitbull vakası daha meydana geldi.
Kendi imkanlarıyla köpekten kurtulan ve ayağından yaralanan Göçmen, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.