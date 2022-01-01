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Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Saldırıya uğrayan talihsiz adam konuştu: "Kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü"

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Mithatpaşa Mahallesi'nde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Ufuk Göçmen yaralandı. Vücudunun her yerinin yaralandığını söyleyen talihsiz adam, "Ben bu köpeğe ne şekilde müdahale etsem, vurunca daha beter saldırıyor. 14 yerimden ısırdı" ifadelerini kullandı.

01.01.2022 17:50 - Son Güncelleme: 01.01.2022 18:24
Gaziantep’te ikinci pitbull vakası! Saldırıya uğrayan talihsiz adam konuştu: Kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü

Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'nin ardından Gaziantep'te ikinci bir pitbull vakası daha meydana geldi.

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Gaziantep’te ikinci pitbull vakası! Saldırıya uğrayan talihsiz adam konuştu: Kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü

Merkez Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde pitbull cinsi köpek Ufuk Göçmen'e (43) saldırdı.

Gaziantep’te ikinci pitbull vakası! Saldırıya uğrayan talihsiz adam konuştu: Kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü

Kendi imkanlarıyla köpekten kurtulan ve ayağından yaralanan Göçmen, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep’te ikinci pitbull vakası! Saldırıya uğrayan talihsiz adam konuştu: Kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü

Göçmen'in sağlık durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Gaziantep’te ikinci pitbull vakası! Saldırıya uğrayan talihsiz adam konuştu: Kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü

Tedavisi yapılan Göçmen, mahalleden tanıdıkları kişiyle tartıştıklarını söyledi.

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