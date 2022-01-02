Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan’dan flaş açıklama: Birkaç gün sonra...

YURT DIŞI ÖYLE KOLAY DEĞİL

- Hocam sizin muayenehaneniz var ama üniversite hastanesini de bırakmıyorsunuz... Akdeniz Üniversitesi sizin gözbebeğiniz gibi mi oldu? Ne dersiniz?

- Burada büyüdük, kendimizi geliştirdik. Biz bir şeyler yapabiliyorsak şimdi Türk tıbbı adına, bu üniversite bize verdi bir şeyler. Bu ülke bizi yetiştirdi. Kendi başıma bir anda olup bu işlere imza atmadım. Bu ülkenin, üniversitenin bize emeği var. Bu bir sinerji. Başka bir yerde daha mı iyi yapardım bunu tartışmanın gereği yok, burada mutluyum.