Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan'dan flaş açıklama: Birkaç gün sonra...
Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye, Başkan Erdoğan'ın da girişimleriyle Akdeniz Üniversitesi'ne getirilmişti. Asiye'nin ameliyatlarını yapan Prof. Dr. Ömer Özkan minik kızın son durumu hakkında bilgi verdi. Özkan, "Asiye gayet iyi. Servise aldık. Ama net konuşmak için erken. Enfeksiyonla ilgili riski devam ediyor. O süreci takip etmemiz gerekiyor. Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur" dedi.
Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan dört yaşındaki Asiye Ateş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve Asiye Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ilk doku naklini gerçekleştiren ekibin başındaki Prof. Dr. Ömer Özkan'a emanet edildi.
Özkan minik Asiye'nin son durumuna ilişkin önemli detayları Sabah'a anlattı.
"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"
Özkan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin "Asiye gayet iyi. Servise aldık. Ama net konuşmak için erken. Enfeksiyonla ilgili riski devam ediyor. O süreci takip etmemiz gerekiyor. Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur. Konuşuyor, travmayı atlatmış, beklediğimden daha iyi" ifadelerini kullandı.
İşte Özkan'ın o açıklamaları:
- Vakanın çocuk olması bir cerrahı özel olarak etkiler mi?
- Tabii... Çocuğum da var, esktradan üzülüyor insan. İnsanların başına birçok şey geliyor ama çocuklara böyle şeyler daha az konduruluyor. Tümör, kaza, yanık... Vaka çocuk olunca elbette çok üzücü. Asiye gayet iyi. Servise aldık. Ama net konuşmak için erken. Enfeksiyonla ilgili riski devam ediyor. O süreci takip etmemiz gerekiyor. Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur. Konuşuyor, travmayı atlatmış, beklediğimden daha iyi.
- Dünyanın dört bir yanından teklif alıyorsunuz ama Türkiye'desiniz. Sebebi idealist olmanız mı?
- Gayet memnunum Türkiye'de olmaktan, gelen teklifleri reddettiğim ve ülkemde kaldığım için hiç de pişman değilim. Fazlasını ne yapacağım, buradaki her şey bana yetiyor. Burada gayet mutluyum. Biraz faydamız oluyorsa ne mutlu. Birçok hekimin yurt dışında çalışmak gibi merakı var ama ben ülkemi seviyorum, yaptığım işi seviyorum. İşinizi layıkıyla yaptığınıza inanıyorsanız, bulunduğunuz yerde mutlu olursunuz. Hep söylerim, yurt dışında Türk hekimlerini mutlaka isterler, kabul ederler ama insanın kendi ülkesi, evi kadar güzel yer yok. Burası bizim ülkemiz.
YURT DIŞI ÖYLE KOLAY DEĞİL
- Hocam sizin muayenehaneniz var ama üniversite hastanesini de bırakmıyorsunuz... Akdeniz Üniversitesi sizin gözbebeğiniz gibi mi oldu? Ne dersiniz?
- Burada büyüdük, kendimizi geliştirdik. Biz bir şeyler yapabiliyorsak şimdi Türk tıbbı adına, bu üniversite bize verdi bir şeyler. Bu ülke bizi yetiştirdi. Kendi başıma bir anda olup bu işlere imza atmadım. Bu ülkenin, üniversitenin bize emeği var. Bu bir sinerji. Başka bir yerde daha mı iyi yapardım bunu tartışmanın gereği yok, burada mutluyum.