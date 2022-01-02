Freni boşalan kamyonet park halindeki aracın üzerine devrildi! Yer: İstanbul

Şişli'de eşya taşıyan bir kamyonet, freni boşalınca park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kamyonetin altında kalan otomobilin içinde yolcu olmaması facianın önüne geçmiş oldu. Kamyonet şoförü ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yük taşıyan bir kamyonet, yokuş aşağı giderken freni boşaldı. Durumu fark eden kamyon şoförü, olası bir facianın önüne geçmek için direksiyonu kırarak manevra yapmak istedi.