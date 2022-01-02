Freni boşalan kamyonet park halindeki aracın üzerine devrildi! Yer: İstanbul





Kaza Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yük taşıyan bir kamyonet, yokuş aşağı giderken freni boşaldı. Durumu fark eden kamyon şoförü, olası bir facianın önüne geçmek için direksiyonu kırarak manevra yapmak istedi.