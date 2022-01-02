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    • Yaşam
    • 02.01.2022 15:44
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    • 02.01.2022 16:14
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    Freni boşalan kamyonet park halindeki aracın üzerine devrildi! Yer: İstanbul

    İstanbul Şişli'de eşya taşıyan bir kamyonetin freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Aracın içerisinde yolcu olmaması facianın ucuz atlatılmasını sağladı.

    Freni boşaldı dehşet saçtı! Yer: İstanbul

    Şişli'de eşya taşıyan bir kamyonet, freni boşalınca park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kamyonetin altında kalan otomobilin içinde yolcu olmaması facianın önüne geçmiş oldu. Kamyonet şoförü ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.



    Kaza Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yük taşıyan bir kamyonet, yokuş aşağı giderken freni boşaldı. Durumu fark eden kamyon şoförü, olası bir facianın önüne geçmek için direksiyonu kırarak manevra yapmak istedi.

    Freni boşaldı dehşet saçtı!



    Kamyon, şoförün hamlesi sonucunda yan yatarak, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin boş olması ise olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

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    Haberler Yaşam Freni boşalan kamyonet park halindeki aracın üzerine devrildi! Yer: İstanbul
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