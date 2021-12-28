Gaziantep'teki pitbull cinsi köpeklerin minik Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin flaş gelişme! Tutuklu sayısı yükseldi

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin tutuklananların sayısı yükseldi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.
2 KİŞİ TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
OLAY
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.