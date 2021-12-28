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    • Yaşam
    • 28.12.2021 18:42
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    • 28.12.2021 19:00
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    Gaziantep'teki pitbull cinsi köpeklerin minik Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin flaş gelişme! Tutuklu sayısı yükseldi

    Son dakika haberleri...  Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmasına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. Daha sonra yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı ve Asiye Ateş'e pitbull saldırısında tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

    AJANSLAR
    Pitbull vahşetinde yeni gelişme!

    Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin tutuklananların sayısı yükseldi

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

    2 KİŞİ TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
    Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.

    TUTUKLANDILAR
    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

    OLAY
    Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

        Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

        Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

        ASİYE ATEŞ'İN SON DURUMU NASIL?
        Gaziantep'ten geçtiğimiz cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen küçük Asiye Ateş'in tedavisine başlandı. Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

        Sabah saatlerinde minik Asiye Ateş'i muayene eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin yolunda göründüğünü söyledi. Asiye Ateş'in yavaş yavaş uyandırılmaya başlandığı ve kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tepki vermeye başladığı öğrenildi. Asiye'nin sağlık çalışanlarına mırıldanarak bir şeyler söylediği, bir hemşirenin de elini sıktığı belirtildi.

            Asiye'nin sağlık durumunu yakından takip eden Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarından Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Asiye buraya geldiğinde yüksek enfeksiyonu vardı. Yoğun tedavi uyguladık ve ameliyata hazır hale getirdik. Asiye yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Şu an enfeksiyonu kontrol altında. Önümüzdeki saatlerde Asiye'nin tamamen uyanmasını ve normal odaya alınmasını bekliyoruz" dedi.

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            Haberler Yaşam Gaziantep'teki pitbull cinsi köpeklerin minik Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin flaş gelişme! Tutuklu sayısı yükseldi
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