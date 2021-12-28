Beyoğlu'nda, Amerikalı turist Leonard Samuel Ray'a bıçaklı saldırı! O anlar kamerada

TURİST LEONARD SAMUEL RAY HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Ray hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.