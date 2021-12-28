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    • Yaşam
    • 28.12.2021 19:44
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    • 28.12.2021 19:59
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    Beyoğlu'nda, Amerikalı turist Leonard Samuel Ray'a bıçaklı saldırı! O anlar kamerada

    Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda, Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla sokakta yürürken kendilerine omuz atan grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Ray hayatını kaybederken saldırgan Ferhat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DHA
    Turiste bıçaklı saldırı!

    İstanbul Beyoğlu'nda, Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    OMUZ ATMA SONRASI BIÇAKLI SALDIRI
    Olay, Şehit Muhtar Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazar günü saat 05.50 sıralarında meydana geldi. 20 gün önce İstanbul'a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken, karşı yönden gelen gruptan bir kişi omuz attı. Ray, uzaklaşmak isterken grup üyeleri tekme ve yumruk atarak saldırdı. Saldırı sırasında, grubun içindeki bir kişi bıçağı Amerikalı turistin baldırına sapladı.

    TURİST LEONARD SAMUEL RAY HAYATINI KAYBETTİ
    Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Ray hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

    SALDIRGAN TUTUKLANDI
    Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Amerikalı turistin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırı ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Leonard Samuel Ray ile arkadaşının sokakta yürüdüğü, bu sırada karşıdan gelen 5 kişilik gruptaki bir kişinin omuz attığı görülüyor.

    Ray, uzaklaşmak isterken gruptakiler tekme ve yumruklarla saldırıyor. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliler, daha sonra bir taksi durdurmalarına rağmen binmeyerek ara sokağa sapıyor. Bir başka taksiye binen şüpheli Ferhat K., taksiden indikten sonra dans eder gibi hareket yapıyor.

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