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    • Güncel
    • 26.12.2021 11:02
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    • 26.12.2021 11:11
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    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesiyle görüştü

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Gaziantep'te iki pitbullun saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Asiye'nin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

    Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan kızın ailesiyle görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

    Küçük kızın durumunu soran ve ailenin yanında olduğunu belirten Erdoğan "Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden. Süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim" dedi.

    ASİYE'YE 2 PİTBULL SALDIRMIŞTI
    Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve tedavisine devam edilen 4 yaşındaki Asiye'nin durumu tüm Türkiye'yi kahretmişti.

    Yüzünde ve kafatasında parçalanmalar olan Asiye'nin sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesiyle görüştü
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