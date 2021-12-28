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    • Yaşam
    • 28.12.2021 20:16
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    • 28.12.2021 20:33
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 28 Aralık 2021 güncel koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 28 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    "OMICRON HIZLI YAYILIYOR"
    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ." ifadelerini kullandı.

    27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Yaşam Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 28 Aralık 2021 güncel koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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