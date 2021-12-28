SON DAKİKA: Türkiye ondan gelecek güzel haberi bekliyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bugün uyandırılacak
Son dakika haberleri... Türkiye, Asiye'den gelecek haberleri merakla beklerken bugün kritik bir gün. Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya'da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş'in (4) öğleden sonra uyandırılması planlanıyor.
28.12.2021 13:27
- Son Güncelleme: 28.12.2021 13:58
Gaziantep'te, 22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.