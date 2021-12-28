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SON DAKİKA: Türkiye ondan gelecek güzel haberi bekliyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bugün uyandırılacak

Son dakika haberleri... Türkiye, Asiye'den gelecek haberleri merakla beklerken bugün kritik bir gün. Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya'da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş'in (4) öğleden sonra uyandırılması planlanıyor.

28.12.2021 13:27 - Son Güncelleme: 28.12.2021 13:58
SON DAKİKA: Türkiye ondan gelecek güzel haberi bekliyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bugün uyandırılacak

Gaziantep'te, 22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Türkiye ondan gelecek güzel haberi bekliyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bugün uyandırılacak

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye'nin tedavisi, yoğun bakımda devam ediyor.

SON DAKİKA: Türkiye ondan gelecek güzel haberi bekliyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bugün uyandırılacak

Uyutulan Asiye'nin sağlık durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA: Türkiye ondan gelecek güzel haberi bekliyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bugün uyandırılacak

"SAĞLIK DURUMU STABİL"
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, "Hastamızın genel durumu iyi. Hayati bulguları stabil.

SON DAKİKA: Türkiye ondan gelecek güzel haberi bekliyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bugün uyandırılacak

Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor.

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