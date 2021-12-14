Küçükçekmece'de kılıçla gezen şahıs endişeye yol açtı! Başak Cengiz'in acısı henüz tazeyken...

"KARDEŞLERİM BİRBİRİNE VURDUĞU İÇİN ANNEM BANA OYUNCAK KILICI ÇÖPE ATMAMI SÖYLEDİ"

Görüntülerdeki Hamza G. ise "Kardeşlerim birbirine vurduğu için annem bana oyuncak kılıcı çöpe atmamı söyledi. Annem o oyuncağı saklıyordu zaten. Ben normalde de üşüdüğüm için kar maskesi takıyorum. Ben videoyu izleyince çok moralim bozuldu. Psikolojim bozuldu, şikayetçi olacağım" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 'OYUNCAK' OLDUĞUNU ANLADI

Şikayet üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgede araştırma yaptı. Videoda elinde kılıçla gezen Hamza G.ekipler tarafından bulundu. Ardından oyuncak kılıç üzerinde inceleme yapıldı, plastik olduğu anlaşıldı.