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Samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti: Başak Cengiz'in adını yeğeni Hiranur yaşatacak

Ataşehir'de samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, kızı Hiranur'un adının yanına Başak'ın adının eklenmesi için mahkemeye başvurdu. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Dilek Yaman Demir
03.12.2021 07:03 - Son Güncelleme: 03.12.2021 07:03
Samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti: Başak Cengiz’in adını yeğeni Hiranur yaşatacak

Ataşehir'de sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz'den kardeşinin hatırasını yaşatmak için duygulandıran bir adım geldi.

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Samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti: Başak Cengiz’in adını yeğeni Hiranur yaşatacak

5 yaşındaki kızı Hiranur'un adının yanına kız kardeşi Başak'ın adının eklenmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti: Başak Cengiz’in adını yeğeni Hiranur yaşatacak

Başvuru kabul edildiği takdirde Başak Cengiz'in adı yeğeninde yaşayacak.

Samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti: Başak Cengiz’in adını yeğeni Hiranur yaşatacak

SABAH'a açıklama yapan Avukat Mustafa Tırtır, "Müvekkillerimiz Başak Cengiz'in hatırasını yaşatmak için kızlarının bu zamana kadar kullanmakta olduğu 'Hiranur' ismini kaldırmaksızın, adına Başak adı eklenerek 'Hiranur Başak' olarak değiştirilmesini istemektedir. Başak Cengiz adının aileye güç vereceğini düşünmekteyiz" diye konuştu.

Samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti: Başak Cengiz’in adını yeğeni Hiranur yaşatacak

Açılan dava, ilerleyen günlerde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

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