Samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti: Başak Cengiz’in adını yeğeni Hiranur yaşatacak

SABAH'a açıklama yapan Avukat Mustafa Tırtır, "Müvekkillerimiz Başak Cengiz'in hatırasını yaşatmak için kızlarının bu zamana kadar kullanmakta olduğu 'Hiranur' ismini kaldırmaksızın, adına Başak adı eklenerek 'Hiranur Başak' olarak değiştirilmesini istemektedir. Başak Cengiz adının aileye güç vereceğini düşünmekteyiz" diye konuştu.



