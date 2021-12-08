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Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu: Hiranur Başak Cengiz

İstanbul'da, samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi, 5 yaşındaki kızı Hiranur'un adına "Başak"ın da eklenmesini istemişti. Mahkeme, talebi kabul etti. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

08.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 08.12.2021 06:59
Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu: Hiranur Başak Cengiz

İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, kardeşinin hatırasını yaşatmak için mahkemeye başvurmuştu.

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Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu: Hiranur Başak Cengiz

Ağabey Cengiz mahkemeden, 5 yaşındaki kızı Hiranur'un adının yanına kız kardeşi Başak'ın adının eklenmesini talep etmişti.

Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu: Hiranur Başak Cengiz

SABAH'ta yer alan habere göre; Fatih Cengiz ve eşi Selfinaz Cengiz adına isim düzeltme davası açan avukatlar Mustafa Tırtır ve Havva Hatice Güven'in dilekçelerinde, vahşice katledilen Cengiz'in yaşadığı trajik olayın tüm aile fertlerini derinden etkilediği belirtilmiş, Başak adının minik Hiranur'a verilmesi nedeniyle tüm aile için bir nebze olsun manevi huzur sağlanacağı ifade edilmişti.

Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu: Hiranur Başak Cengiz

'O DA HALASININ ADINI İSTİYOR'
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk, tanık olarak dinlendi.

Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu: Hiranur Başak Cengiz


Abla Zennure Türk, "Bir süre önce öldürülen Başak Cengiz öz kardeşimdir. Acımız büyüktür. Davacı erkek kardeşim ve yengem, küçük çocukları olan yeğenime vefat eden kardeşimin ismini vermek ve bu suretle anısını yaşatmak istiyorlar. Yeğenimle de konuştum. Kendisi ismine, halasının isminin eklenmesi ihtimali sebebiyle çok mutlu oldu. Onlar için vefat eden Başak'ın anısının yaşatılması önemlidir" dedi.

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