Esenyurt'ta başı boş köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçtı: Arkadaşlarımızı defalarca ısırarak hastanelik ettiler

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Gruplar halinde dolaşan başı boş hayvanlar, insan ve arabalara saldırarak vatandaşlarda korkuya neden oldu.
SOKAK KÖPEKLERİ BİR VATANDAŞI HASTANELİK ETTİ!
Çevredeki bir işyerlerinde çalışan vatandaşı ısıran köpekler ise adamı hastanelik etti. Vatandaş, hayvanların saldırısından ise bir arabanın üstüne çıkarak kaçtı. Başka bir gün ise yine aynı bölgede çalışan iki fabrika işçisi köpeklerin saldırısına uğradı. Bacaklarından ısırılan işçiler olay sonrasında hastaneye giderek tedavi oldu.
"BAŞI BOŞ HAYVANLARA BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUN"
Yaşanan olaylardan şikayetçi olan fabrika çalışanları dert yanarak, "Başı boş köpekler sürekli kadınlara, çocuklara ve biz çalışanlara saldırıyor. Çevredeki arkadaşlarımızı defalarca ısırarak hastanelik ettiler. Yoldan geçen arabalara dahi saldırarak trafiği tehlikeye atıyorlar. Bu başı boş hayvanlara bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.