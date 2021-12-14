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    • Yaşam
    • 14.12.2021 17:07
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    • 14.12.2021 17:21
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    Esenyurt'ta başı boş köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçtı: Arkadaşlarımızı defalarca ısırarak hastanelik ettiler

    İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta bulunan sanayi bölgesinde köpekler, vatandaşların kabusu oldu. Başı boş halde dolaşan hayvanlar, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşı ısırarak hastanelik etti. Köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçmaya çalışan vatandaşın o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası yansıdı. Haberin detayları...

    İHA
    Başı boş köpeklerin saldırısından böyle kurtuldu

    Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Gruplar halinde dolaşan başı boş hayvanlar, insan ve arabalara saldırarak vatandaşlarda korkuya neden oldu.

    SOKAK KÖPEKLERİ BİR VATANDAŞI HASTANELİK ETTİ!

    Çevredeki bir işyerlerinde çalışan vatandaşı ısıran köpekler ise adamı hastanelik etti. Vatandaş, hayvanların saldırısından ise bir arabanın üstüne çıkarak kaçtı. Başka bir gün ise yine aynı bölgede çalışan iki fabrika işçisi köpeklerin saldırısına uğradı. Bacaklarından ısırılan işçiler olay sonrasında hastaneye giderek tedavi oldu.

    "BAŞI BOŞ HAYVANLARA BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUN"

    Yaşanan olaylardan şikayetçi olan fabrika çalışanları dert yanarak, "Başı boş köpekler sürekli kadınlara, çocuklara ve biz çalışanlara saldırıyor. Çevredeki arkadaşlarımızı defalarca ısırarak hastanelik ettiler. Yoldan geçen arabalara dahi saldırarak trafiği tehlikeye atıyorlar. Bu başı boş hayvanlara bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

        İki kişinin ayağından ısırılması vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, başka bir vatandaşın ise köpeklerden kaçarak ticari bir aracın üstüne çıktığı anlar güvenlik kamerası yansıdı.

        İŞTE O ANLAR

        ASAYİŞ OLAYLARININ SIKÇA YAŞANDIĞI ESENYURT'TANSON HABERLER...

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        Haberler Yaşam Esenyurt'ta başı boş köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçtı: Arkadaşlarımızı defalarca ısırarak hastanelik ettiler
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