Esenyurt'ta başı boş köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçtı: Arkadaşlarımızı defalarca ısırarak hastanelik ettiler

Çevredeki bir işyerlerinde çalışan vatandaşı ısıran köpekler ise adamı hastanelik etti. Vatandaş, hayvanların saldırısından ise bir arabanın üstüne çıkarak kaçtı. Başka bir gün ise yine aynı bölgede çalışan iki fabrika işçisi köpeklerin saldırısına uğradı. Bacaklarından ısırılan işçiler olay sonrasında hastaneye giderek tedavi oldu.

"BAŞI BOŞ HAYVANLARA BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUN"