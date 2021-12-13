İstanbul Kağıthane'de akraba şiddeti! "Sonun Başak gibi olacak"

İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşayan işitme engelliler eğitmeni Ş.A. (30), 3 yıl önce babasını kaybetti. Aile apartmanında ikamet eden genç kadının dayısı Zafer Duran (58) da aynı binada yaşıyordu.
İddiaya göre Ş.A.'nın hayatı, 3 yıl önce babasının ölümüyle kâbusa dönüştü. İşletmeci olan dayı Zafer Duran, sürekli yeğeninin hayatına müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A. ve annesinin evden çıkmasını istemiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu.
Ş.A.'nın akşam 20.30'dan sonra eve girmesini bile yasaklayan dayısı, evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu.