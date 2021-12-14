Özel okulda zehirlenme olayının altından skandal çıktı! Öğrencilerden korkunç iddia! Yer: Kırıkkale





"BİR ZAMAN İZİN VERMEDİ 'GİDEMEZSİN' DEDİ"

Arkadaşlarıyla birlikte kendisinin de midesinin bulandığını ve öğretmenin lavaboya dahi göndermediğini iddia eden Yağmur Yalın, (15) şunları kaydetti: "Biz okulda hani sosyal etkinlik dersindeydik yerli malı gibi bir şey yaptık. Evden arkadaşlar bir şeyler getirdi, okulda yedik. Hepimizin midesi bulanmaya başladı. Yavaş yavaş kusmaya başladık midemiz bulandı. Hocalara dedik benim hatta midem bulandı kusacaktım. Hocaya dedim 'Lavaboya gidebilir miyim?' Bir zaman izin vermedi 'gidemezsin' dedi. Sonra kötü olduğumu fark etti ve beni lavaboya gönderdi. Biz kötü olduk. Bizi bahçeye falan çıkarttılar. Bahçede biraz oturduk. Su falan içtik ama geçmedi. 1 saate yakın bahçede oturduk. 'Eve gitmek istiyoruz' deyince 1 saat falan beklettiler. Bizi göndermediler. Ondan sonra Ahılı dolmuşuna bindirip gönderdiler bizi. Okulun hademesi ambulansı arayacaktı ve ambulansı ararken de telefonu kapattırdılar. Okul adı çıkmasın falan diye. Bizi dolmuşla gönderdiler. Bizi hiçbir şekilde aramadılar da sormadılar da."