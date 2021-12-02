Scooter faciasında yeni gelişme! Kapısını açan araç sahibinin 6 yıl hapsi istendi

Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü Rıza Öndil aracının kapısını aniden açınca, caddede elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savrulmuştu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen ve Mehmet Yöndem'in kullandığı İETT otobüsün altında kalarak ezilmişti.
Olayda ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İETT şoförü Mehmet Yöndem ve hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Öndil, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İETT şoförü Yöndem ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hafif ticari aracın sürücüsü Öndil ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanmıştı.
KAPIYA ÇARPMASI SONU OLDU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Rıza Öndel'in, park
halindeki aracının kapısını aniden açtığı, bu esnada İlknur Akkaya'nın kullanmış olduğu scooter ile şüpheli Rıza Öndil'in aracının aniden açılan kapısına çarptıktan sonra dengesini kaybederek şüpheli İETT şoförü Mehmet Yöndem'in idaresindeki İETT otobüsünün önüne düştüğü ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
ARAÇ SAHİBİ KUSURLU BULUNDU