Scooter faciasında yeni gelişme! Kapısını açan araç sahibinin 6 yıl hapsi istendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Rıza Öndel'in, park

halindeki aracının kapısını aniden açtığı, bu esnada İlknur Akkaya'nın kullanmış olduğu scooter ile şüpheli Rıza Öndil'in aracının aniden açılan kapısına çarptıktan sonra dengesini kaybederek şüpheli İETT şoförü Mehmet Yöndem'in idaresindeki İETT otobüsünün önüne düştüğü ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

ARAÇ SAHİBİ KUSURLU BULUNDU