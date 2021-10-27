Elektrikli scooter ile İETT otobüsünün altında kalan İlknur Akkaya son yolculuğuna uğurlandı! Acılı eş ve babadan yürek yakan sözler!
İstanbul Ümraniye'de 40 yaşındaki İlknur Akkaya, hafif ticari araç kapısını açınca elektrikli scooter'dan düşerek İETT otobüsünün altında kaldı. Feci şekilde can veren İlknur Akkaya bugün son yolculuğuna uğurlanırken sürücü Rıza Ö. (28) "Taksirle ölüme neden olma" suçundan cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının cenaze töreninde konuşan eşi Hüseyin Akkaya "Hayatımı aldılar benden" derken baba Hasan Demirci de "Yaktılar bizi, yazıklar olsun" diye feryat etti.
27.10.2021 14:49
- Son Güncelleme: 27.10.2021 14:49
Ümraniye'de hafif ticari aracın kapısına çarptıktan sonra yola savrulan ve İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden İlknur Akkaya son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarına boğulan eşi Hüseyin Akkaya "Hayatımı aldılar benden, kolumu kanadımı kırdılar" diye konuştu.
Kaza dün saat 08.50'de Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. 34 GD 6033 plakalı hafif ticari sürücüsü caddede kapıyı aniden açınca, elektrikli scooterı kullanan 40 yaşındaki İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu.
Eşi Hüseyin Akkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. İlknur Akkaya'nın cenazesi Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.