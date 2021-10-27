Elektrikli scooter ile İETT otobüsünün altında kalan İlknur Akkaya son yolculuğuna uğurlandı! Acılı eş ve babadan yürek yakan sözler!

Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.