Cesedi bulunan Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, tutuklandı

Mersin'in Gülnar İlçesi kırsalında, ailesi kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal, dedesi Hasan Yağal, babaannesi ve 4 kardeşi 4 gün boyunca sorgulandı.

Adliyeye sevk edilen aile üyelerinden dede Hasan Yağal dışındakiler serbest bırakıldı. Çelişkili ifadeler veren ve şüpheleri üzerine çeken dede Hasan Yağal, tutuklanarak hapse atıldı. Dede Hasan Yağal, küçük kızın arama çalışmalarına katılıp "Çok hareketli çok akıllı bir çocuk" demişti.

MEZARINA FİDAN DİKTİ

Müslüme'nin ölümüne üzülen vatandaşlar ise Karaman'ın Çeltek Mahallesindeki mezarını ziyaret ederek, dua edip, mezara su döküyor. Engelli Ali Doğan (34) ise küçük kızın mezarının başına dua okudu, fidan dikti. BEKİR COŞKUN