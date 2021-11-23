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Küçük Müslüme'nin ölüm nedeni ne dede neden tutuklandı? 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ağabeyi bakın neler söyledi

Türkiye Müge Anlı'da anbean arama çalışmalarına şahitlik ettiği küçük Müslüme'ye ağlıyor. ölüm nedeni ne dede neden tutuklandı? '2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne?' bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Cansız bedeni yaşadığı yerden 7 km uzaklıkta bulunan Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından son daika gelişmesine göre dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Bir haber de Müslüme'nin dedesi ile aynı ismi taşıyan ağabeyi Hasan'dan geldi. 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ağabeyi bakın neler söyledi.

23.11.2021 16:49 - Son Güncelleme: 23.11.2021 17:17
Küçük Müslüme’nin ölüm nedeni ne dede neden tutuklandı? 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’nin ağabeyi bakın neler söyledi

Türkiye'nin Müge Anlı'da tanıdığı minik Yörük kızı Müslüme'nin ölümünün ardından yaşanan son dakika gelişmeleri... Küçük Müslüme'nin ölüm nedeni ne, dede neden tutuklandı? 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ağabeyi bakın neler söyledi...

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Küçük Müslüme’nin ölüm nedeni ne dede neden tutuklandı? 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’nin ağabeyi bakın neler söyledi

Türkiye, yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Talihsiz yavrunun dedesi tutuklandı. Dedesi ile aynı ismi taşıyan ağabeyi ise, 'Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?' sorusunu şöyle yanıtladı:

Küçük Müslüme’nin ölüm nedeni ne dede neden tutuklandı? 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’nin ağabeyi bakın neler söyledi

'RAHAT DEĞİLİM'

"Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

Küçük Müslüme’nin ölüm nedeni ne dede neden tutuklandı? 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’nin ağabeyi bakın neler söyledi

'İfadende neler söyledin' sorusunu da "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim." şeklinde cevapladı. Yağal diğer soruları ise yarıntsız bıraktı...

Küçük Müslüme’nin ölüm nedeni ne dede neden tutuklandı? 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’nin ağabeyi bakın neler söyledi

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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