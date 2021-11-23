Küçük Müslüme'nin ölüm nedeni ne dede neden tutuklandı? 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ağabeyi bakın neler söyledi
Türkiye Müge Anlı'da anbean arama çalışmalarına şahitlik ettiği küçük Müslüme'ye ağlıyor. ölüm nedeni ne dede neden tutuklandı? '2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne?' bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Cansız bedeni yaşadığı yerden 7 km uzaklıkta bulunan Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından son daika gelişmesine göre dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Bir haber de Müslüme'nin dedesi ile aynı ismi taşıyan ağabeyi Hasan'dan geldi. 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ağabeyi bakın neler söyledi.
23.11.2021 16:49
- Son Güncelleme: 23.11.2021 17:17
Türkiye, yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Talihsiz yavrunun dedesi tutuklandı. Dedesi ile aynı ismi taşıyan ağabeyi ise, 'Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?' sorusunu şöyle yanıtladı:
Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.