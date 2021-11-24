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    Rize'de yeni yol, bir mahalleyi ikiye böldü çözüm ise tabela ile geldi

    Tek şeritli yol nedeniyle sürekli sorun yaşanan Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak mahallesinde alternatif bir yol yapıldı. Yeni yola rağmen vatandaşlar yine eski yoldan gitmeye devam edince yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli bu kez farklı bir yol aramaya başladı. Çözümü ortaya yeni bir yöntem ile yolu göstermekte bulduklarını dile getiren mahallenin muhtarı Varol Akay böylelikle oraya 'Mahallenin devamı' yazılı tabelanın çıktığını ifade etti.

    Mahallenin devamı var

    Tek şeritli yol nedeniyle sürekli sorun yaşanan Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak mahallesinde alternatif bir yol yapıldı. Yeni yola rağmen vatandaşlar yine eski yoldan gitmeye devam edince yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli bu kez farklı bir yol aramaya başladı. Çözümü ortaya yeni bir yöntem ile yolu göstermekte bulduklarını dile getiren mahallenin muhtarı Varol Akay böylelikle oraya 'Mahallenin devamı' yazılı tabelanın çıktığını ifade etti.

    Akay "Tabelayı astıktan sonra vatandaş da rahatladı. Arada ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz ama eskisi gibi büyük sıkıntılar olmuyor. Bu zamana kadar bir kazaya sebep olmadı. Yeni yol 800 metre daha çıkıyor yol eski yol artık müstakil bir yol oldu. 50-100 mesafede. Vatandaşlar teşekkür etti" dedi.

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    Haberler Yaşam Rize'de yeni yol, bir mahalleyi ikiye böldü çözüm ise tabela ile geldi
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