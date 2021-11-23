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    • Yaşam
    • 24.11.2021 05:07
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    • 24.11.2021 05:07
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    Son dakika: İzmir'de gece yarısı FETÖ operasyonu! 31 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi... İzmir'de gece yarısı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapılanması içerisinde yer alan 31 şüpheli yakalandı.

    AA
    İzmir’de gece yarısı FETÖ operasyonu
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    Son dakika haberi... İzmir'de gece yarısı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar düzenlendi.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yakalanmalarının önüne geçebilmek amacıyla tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri gaybubet evi olarak adlandırdıkları hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda emniyet ve Jandarma mahrem yapılanması içerisindeki mahrem imamlar, bölge talebe sorumluları ile ihraç emniyet müdürü, ihraç komiser, emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli yakalandı.

    Operasyonda ayrıca, çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de gece yarısı FETÖ operasyonu! 31 şüpheli yakalandı
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