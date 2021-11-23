2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünün ardından tutuklanan dede Hasan Yağal'ın o fotoğrafı ortaya çıktı! Türkiye minik kızı Müge Anlı'da tanıdı
Türkiye minik Yörük kızını Müge Anlı'da tanıdı. 2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünün ardından tutuklanan dede Hasan Yağal'ın fotoğrafı ortaya çıktı! Türkiye'nin yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında anbean arama çalışmaları izlendi, herkes küçük kızdan gelecek güzel haberi beklerken, cansız bedeni yaşadığı yerden 7 km uzaklıkta bulundu. Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden yalnızca dede Hasan Yağal'ın tutuklanması üzerine gelen son dakika bilgisi de kafa karıştırdı. Soruşturma derinleştirilirken, dedenin yeni fotoğrafı ortaya çıktı.
Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı.
TUTUKLANAN DEDE BÖYLE KONUŞMUŞTU!
Arama çalışmalarını da yakından takip eden dede Hasan Yağal, Müslüme'nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında yaptığı açıklamada, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" demişti.