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Müge Anlı'da günlerce aranmış dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı! Yörük kızı Müslüme'nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı!

Mersin Gülnar'da 10 gündür kayıp olan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni, ailesinin çadırının 7 kilometre uzağında bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü ile ilgili aile fertleri gözaltına alınmış günlerce sorgulanmıştı. Müslüme'yi bulan çoban kadın, küçük kızın üzerinde kıyafetinin olmadığını söylemişti. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklanırken, ailenin diğer fertleri, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gelen son dakika haberine göre Müslüme'nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı.

23.11.2021 19:20 - Son Güncelleme: 23.11.2021 19:22
Müge Anlı’da günlerce aranmış dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı! Yörük kızı Müslüme’nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı!

Mersin Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu 10 Kasım tarihinden 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından Karaman'da toprağa verilmişti.

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Müge Anlı’da günlerce aranmış dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı! Yörük kızı Müslüme’nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı!

Küçük kızın cesedinin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, 19 Kasım tarihinde şüpheli olarak gözaltına alınan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile dede Hasan Yağal, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi, 4 günlük ifadelerinin ardından dün akşam Gülnar Adliyesine sevk edildi.

Müge Anlı’da günlerce aranmış dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı! Yörük kızı Müslüme’nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı!

Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklanırken, ailenin diğer fertleri, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Müge Anlı’da günlerce aranmış dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı! Yörük kızı Müslüme’nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı!

MÜSLÜME'NİN ANNESİ: NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM
Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal soruşturmasında gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile çiftin çocukları, kaldıkları çadıra döndü.

Müge Anlı’da günlerce aranmış dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı! Yörük kızı Müslüme’nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı!

Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı.

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