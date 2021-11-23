Müge Anlı’da günlerce aranmış dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı! Yörük kızı Müslüme’nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı!

Küçük kızın cesedinin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, 19 Kasım tarihinde şüpheli olarak gözaltına alınan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile dede Hasan Yağal, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi, 4 günlük ifadelerinin ardından dün akşam Gülnar Adliyesine sevk edildi.