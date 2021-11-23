Müge Anlı'da günlerce aranmış dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı! Yörük kızı Müslüme'nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı!
Mersin Gülnar'da 10 gündür kayıp olan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni, ailesinin çadırının 7 kilometre uzağında bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü ile ilgili aile fertleri gözaltına alınmış günlerce sorgulanmıştı. Müslüme'yi bulan çoban kadın, küçük kızın üzerinde kıyafetinin olmadığını söylemişti. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklanırken, ailenin diğer fertleri, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gelen son dakika haberine göre Müslüme'nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı.
23.11.2021 19:20
- Son Güncelleme: 23.11.2021 19:22
Küçük kızın cesedinin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, 19 Kasım tarihinde şüpheli olarak gözaltına alınan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile dede Hasan Yağal, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi, 4 günlük ifadelerinin ardından dün akşam Gülnar Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklanırken, ailenin diğer fertleri, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı.