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    Deneme amacıyla safran soğanı ekmişti! Şimdi taleplere yetişemiyor (Yurttan ve dünyadan haberler)

    Edirneli çiftçi Hasan Artan (73) 5 yıl önce Safranbolu'dan deneme amacıyla aldığı safran soğanlarını ekti. Hobi amaçlı üretime geçti. Para kazanmaya başlayınca, işini geliştirdi. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Kazancı artan

    Edirneli çiftçi Hasan Artan (73) 5 yıl önce Safranbolu'dan deneme amacıyla aldığı safran soğanlarını ekti. Hobi amaçlı üretime geçti. Para kazanmaya başlayınca, işini geliştirdi. Bu yıl 200 liradan tam 150 kilogram safran soğanı sattığını belirten Artan, "Türkiye'nin birçok ilinden talep var. Siparişlere yetişemiyorum" dedi.



    'DİREK'T UYARI!
    Rize'de fıkra gibi bir olay yaşandı. Fener Mahallesi'nde sokak düzenlemesinde yolun ortasındaki elektrik direği kaldırılmadı. Mahalleli ve sürücüler, yolun ortasındaki direğin kaza riski taşıdığını belirterek yetkilileri uyardı. Mahalleli Batuhan Kaya: "Virajdan araba dönünce bu direk ile karşılaşıyor. Acemi bir sürücü olursa yüzde yüz vurur" dedi.



    TİLKİ AVUKAT!
    Kahramanmaraş'ta 7 yıl önce meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki oğlunu kaybeden Kaya ailesi, avukatları Sedat G.'nin sigorta şirketinden aldığı 270 bin 407 lirayı kendilerine ödemediğini öne sürdü. Suç duyurusu sonrası Sedat G. hakkında hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Suçlanan avukat ise iddiaları kabul etmedi. Kazada ağır yaralanan Gülcan Kaya, "Avukatın yanına gittiğimizde mahkemenin yanlış karar verdiğini, bizi mağdur etmeyeceğini ve kendisinin ödeyeceğini söyledi. 'Avukat kaybettiği davanın parasını nasıl öder?' diye şüphelenip, araştırma yaptık. Sigorta şirketine ulaştık ve avukatın davadan feragat edip, parayı aldığını söylediler" dedi.


        KÜRESEL ÇİP PANİĞİ
        Deloitte, sağlık sektöründe yarı iletken kullanımının kapsamını ve kıtlığın sektördeki tedarik zincirini nasıl etkilediğini araştırdı. küresel ölçekte yarı iletken çip temininde yaşanan zorlukların, bazı tıp teknolojisi şirketleri için ciddi bir sorun haline geldiği ortaya çıktı.Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Sektörü Lideri Güler Hülya Yılmaz, "Çiple çalışan ventilatörler ve defibrilatörlerin yanı sıra görüntüleme cihazları EKG, EEG, kan basıncı, kalp pilleri gibi cihazların üretiminde de risk olabilir. Temel tıbbi teknolojiler üreten şirketler yüzlerce teşhis, tedavi ekipmanı sorunu yaşayabilir" dedi.




        500 LİRALIK CİNAYET
        G.Antep'te emekli Ali Çakır (61), kendisinden 500 TL nafaka talep eden eşi Behiye Çakır'ı (56) 12 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi, yoğun bakımdaki 8 gün sonra hayatını kaybetti. Oğlu Ahmet Çakır, "Böyle baba olmaz olsun. Devletimizden ona en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.

        VAKA SAYISI 29 BİN 482
        TÜRKİYE'DE         dün 362 bin 832 Covid-19 testi yapıldı. 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 34 bin 743 oldu.

        59 MİLYON DEVRETTİ - 3,18,37,44,56,60
        6         bilen çıkmayınca 59 milyon 589 bin lira devretti. 5 bilenler 22 bin 76'şar lira, 4 bilenler 544'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



        'DOG'STUM!
        Trabzon'da Ömer Güven (92), 4 gün önce hayatını kaybetti. Köpeği Fero yemeden içmeden kesildi. Alman kurdu, günlerdir sahibinin mezarını terk etmedi. İnsanoğluna adeta vefa dersi verdi.

        SADAKA DEĞİL NAFAKA
        BURSALI M.K, boşanmak isteyen eşi S'ye 'Sadaka' notuyla 300 TL yolladı. Hakim, kızdı: Nafaka yaz, 300 TL daha gönder!

        YOĞURT SOYGUNU
        Kayseri'de 3 kafadar, kamyonet çaldı. Yoğurt hırsızlığına çıktı. Kıskıvrak yakalandı.

        CİNAYETE 8 YIL HAPİS
        İstanbul'da Tayfun Şahin, "Paket gecikti" diye kargocuyu bir yumrukta öldürdü. 8 yıl hapisle kurtuldu.



        CİĞER ACISI
        İzmir'de Arif Kıpkıp, amcası gibi karaciğer kanserine yakalandı. Teyzesinden nakil yapıldı

        Ancak hastalık yayıldı. Kurtarılamadı. Babasının vedası ağlattı: Aslan oğlum melek oldu!

        YARDIM 'SMA'NI
        Adana'da Eliz Mira, SMA'ya yakalandı. İyileşmesi, 2.2 milyon dolarlık ameliyata bağlıydı. Ailesi çağrı yaptı: 724 bin dolarımız eksik...



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        Şehit kardeşi: Suç duyurusunda bulundum
        Haberler Yaşam Deneme amacıyla safran soğanı ekmişti! Şimdi taleplere yetişemiyor (Yurttan ve dünyadan haberler)
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