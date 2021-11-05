Deneme amacıyla safran soğanı ekmişti! Şimdi taleplere yetişemiyor (Yurttan ve dünyadan haberler)



KÜRESEL ÇİP PANİĞİ

Deloitte, sağlık sektöründe yarı iletken kullanımının kapsamını ve kıtlığın sektördeki tedarik zincirini nasıl etkilediğini araştırdı. küresel ölçekte yarı iletken çip temininde yaşanan zorlukların, bazı tıp teknolojisi şirketleri için ciddi bir sorun haline geldiği ortaya çıktı.Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Sektörü Lideri Güler Hülya Yılmaz, "Çiple çalışan ventilatörler ve defibrilatörlerin yanı sıra görüntüleme cihazları EKG, EEG, kan basıncı, kalp pilleri gibi cihazların üretiminde de risk olabilir. Temel tıbbi teknolojiler üreten şirketler yüzlerce teşhis, tedavi ekipmanı sorunu yaşayabilir" dedi.







500 LİRALIK CİNAYET

G.Antep'te emekli Ali Çakır (61), kendisinden 500 TL nafaka talep eden eşi Behiye Çakır'ı (56) 12 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi, yoğun bakımdaki 8 gün sonra hayatını kaybetti. Oğlu Ahmet Çakır, "Böyle baba olmaz olsun. Devletimizden ona en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.



VAKA SAYISI 29 BİN 482

TÜRKİYE'DE dün 362 bin 832 Covid-19 testi yapıldı. 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 34 bin 743 oldu.



59 MİLYON DEVRETTİ - 3,18,37,44,56,60

6 bilen çıkmayınca 59 milyon 589 bin lira devretti. 5 bilenler 22 bin 76'şar lira, 4 bilenler 544'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.