Deneme amacıyla safran soğanı ekmişti! Şimdi taleplere yetişemiyor (Yurttan ve dünyadan haberler)

Edirneli çiftçi Hasan Artan (73) 5 yıl önce Safranbolu'dan deneme amacıyla aldığı safran soğanlarını ekti. Hobi amaçlı üretime geçti. Para kazanmaya başlayınca, işini geliştirdi. Bu yıl 200 liradan tam 150 kilogram safran soğanı sattığını belirten Artan, "Türkiye'nin birçok ilinden talep var. Siparişlere yetişemiyorum" dedi.
'DİREK'T UYARI!
Rize'de fıkra gibi bir olay yaşandı. Fener Mahallesi'nde sokak düzenlemesinde yolun ortasındaki elektrik direği kaldırılmadı. Mahalleli ve sürücüler, yolun ortasındaki direğin kaza riski taşıdığını belirterek yetkilileri uyardı. Mahalleli Batuhan Kaya: "Virajdan araba dönünce bu direk ile karşılaşıyor. Acemi bir sürücü olursa yüzde yüz vurur" dedi.
TİLKİ AVUKAT!
Kahramanmaraş'ta 7 yıl önce meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki oğlunu kaybeden Kaya ailesi, avukatları Sedat G.'nin sigorta şirketinden aldığı 270 bin 407 lirayı kendilerine ödemediğini öne sürdü. Suç duyurusu sonrası Sedat G. hakkında hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Suçlanan avukat ise iddiaları kabul etmedi. Kazada ağır yaralanan Gülcan Kaya, "Avukatın yanına gittiğimizde mahkemenin yanlış karar verdiğini, bizi mağdur etmeyeceğini ve kendisinin ödeyeceğini söyledi. 'Avukat kaybettiği davanın parasını nasıl öder?' diye şüphelenip, araştırma yaptık. Sigorta şirketine ulaştık ve avukatın davadan feragat edip, parayı aldığını söylediler" dedi.