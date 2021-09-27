Eşine 5 kurşun atan koca: Bu bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mağdur Nurtaç Canan ile sanık Ragıp Canan'ın uzun süredir evli olduklarını, aralarında suç tarihinden önce iş ve özel hayatları nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve suç tarihinde mağdurun sanıktan ayrılmak istediğini söyleyerek, valizlerini hazırladığını belirtti. Mütalaada, mağdurun evden çıkarken sanığın silah çekerek bu duruma engel olduğu, sonrasında 'öleceksin, gebereceksin' diyerek mağdura 5 kez ateş ettiği ve mağdurun yere düşerek, yoğun kan kaybının başladığı aktarıldı.
"KIZINI ÖLDÜRDÜM, GİT, CESEDİNİ AL"
Sanığın bir süre mağdurun yanında bekledikten sonra evden ayrıldığı ve mağdurun babası olan kayınpederini arayarak "senin kızını öldürdüm, kızın evde git, cesedini al" dediği anlatılan mütalaada, sanığın sonrasında çocuğunu arayarak "annenin ağzını burnunu kırdım, öldü mü kaldı mı, bilmiyorum, gidin cesedini alın" dediği belirtildi. Mağdurun silahla ağır yaralanmış ve ölüm tehlikesini bulunduğu, mağdurun kanıyla kendisini eşinin vurduğu yazı ile yazması da dikkate alınan mütalaada, sanığın kastının "kasten öldürme" suçu olduğu ifade edildi. Olaydan önceki bir tarihte sanığın mağdur ile ayrılıp barışmalarından sonra mağdura "benimle barışmasaydın, seni öldürecektim" diyerek ölümle tehdit ettiği anlatıldı. Mütalaada, sanık Ragıp Canan'ın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahla tehdit" ve "eşini hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mağdur Nurtaç Canan ile sanık Ragıp Canan'ın uzun süredir evli olduklarını, aralarında suç tarihinden önce iş ve özel hayatları nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve suç tarihinde mağdurun sanıktan ayrılmak istediğini söyleyerek, valizlerini hazırladığını belirtti. Mütalaada, mağdurun evden çıkarken sanığın silah çekerek bu duruma engel olduğu, sonrasında 'öleceksin, gebereceksin' diyerek mağdura 5 kez ateş ettiği ve mağdurun yere düşerek, yoğun kan kaybının başladığı aktarıldı.
"KIZINI ÖLDÜRDÜM, GİT, CESEDİNİ AL"