Eşine 5 kurşun atan koca: Bu bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır

Söz verilen sanık Ragıp Canan, mütalaaya katılmadığını, eşiyle boşanma durumunun olmadığını, işten dolayı tartışmalarının yaşandığını belirterek, "Olaydan önce oğlumu aradım, 'anneni dövdüm, hemen ambulans gelsin' dedim. Oğlumda bizzat bunu söyledi. Oğlumu aradıktan sonra kayınpederimi arayarak 'kızını öldürdüm' demedim, 'sizin yüzünden karımı vurdum' dedim. Ben eşimi öldürmek istesem öldürebilirdim. Öldürmem için namus meselesi yok, bir şey yok. Aptallığım, eşekliğim yüzünden bir anda gelişen bir şeydir. Eşimi yaralamak bile istemedim. Ben mağdurum, bir esnaf ve babayım. Bu bir kazaydı, aptallıktı. Takdiri size bırakıyorum. 16 aydır tutukluyum. Bu bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır." dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

"ELİMİ TUTARAK, ÇEVİRE ÇEVİRE ATEŞ ETTİ"